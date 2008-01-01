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ИА "Метеоновости" / 12:35 Воскресенье, 12 мая
В полдень облачность переменная. Температура немного повысилась. На станции ВДНХ 20 градусов, на Балчуге термометр зафиксировал 21,5 градуса. Прохладнее было в западной половине города. Во Внуково 16,1 градуса, в Тушино и Внуково чуть больше 19 градусов.
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Ветер был переменный, местами западный и северо-западный, местами восточный и северо-восточный, слабый, до 3 м/с. Относительная влажность невысокая для середины дня, 45-50%. Атмосферное давление существенно не изменилось и составляет 754,3 мм рт. ст. Это выше климатической нормы более чем на 5 единиц. / meteonovosti.ru /