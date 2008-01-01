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Новости погоды

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Холод обосновался от Новосибирска до Байкала

ИА "Метеоновости" / 12:52 Воскресенье, 12 мая

  В так называемом "мешке" холода оказалась южная часть Сибири. В центральных и южных районах Красноярского края 11 мая температура днем была от 8 до 13 градусов, что холоднее на несколько градусов для этих районов. А в Кемеровской области, например, в Новокузнецке зафиксирован абсолютный минимум температуры для этих суток. Ранним утром воздух охладился до -4,6 градуса, предыдущий минимум отмечался в 2014 году и составлял -2,9 градуса.

Ныряющий с севера Красноярского края циклон и южный волновой циклон поддержат поток холодного воздуха на юг Сибири. 13 мая от Новосибирска до Красноярска температура ожидается на 4 и более градусов ниже климатической нормы. В Новосибирске 13 мая ночью 0..+2 градуса, днем около + 10 градусов. На севере Томской области днем всего 0..+5 градусов. В Красноярске температура ночью -1..+1 градус, днем 6..8 тепла. В Иркутске тоже прохладно, ночью +3..+5 градусов, днем 11..13 градусов выше нуля. / meteonovosti.ru /
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