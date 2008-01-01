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Новости погоды

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В Приамурье циклон несет потепление

ИА "Метеоновости" / 13:16 Воскресенье, 12 мая

  При прояснениях на юге Амурской области температура 11 мая превысила норму на несколько градусов, днем воздух прогрелся до 22..24 градусов. При этом в прохладном воздухе оставались восточные, прибрежные районы Хабаровского края, юг Хабаровского края и юго-восточное побережье Приморья, там было днем всего 13..18 градусов. Но циклон, проходящий по северу Китая, принесет теплый воздух из континентальных районов. При солнце воздух будет прогреваться. Поэтому в начале рабочей недели потеплеет на остальной части Амурской области и в Хабаровском крае, а также на севере Сахалина. Температура в центральных районах Хабаровского края будет на 8 градусов превышать норму. 13 мая на юге и в центре Хабаровского края днем 26..31 градус, на севере края тоже жарко, 24..29 градусов. Погода в основном без осадков. В Амурской области термометры покажут днем 23..28 градусов, при этом днем из-за циклона местами пройдет дождь и ветер усилится до 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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