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Южный циклон доберется до Кольского полуострова



ИА "Метеоновости" / 13:23 Воскресенье, 12 мая



Южный циклон, прошедший по западу Европейской территории России, отметился дождями 11-12 мая в Смоленской, Ленинградской и Псковской областях. И держит путь на Кольский полуостров. 13 мая в Мурманской области ожидается погода облачная с прояснениями. Местами пройдет небольшой, на западе области умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный, порывы 13-18 м/с. температура ночью +3..+8, днем +8..+13.



Северо-запад Карелии циклон оставляет в прохладном воздухе, там днем примерно такая же температура, как на Кольском полуострове. В то время как на юге Карелии из-за очередного теплого атмосферного фронта с юга температура может повыситься до +16..+21 градуса. При этом возможны небольшие дожди и на северо-западе, и на юге "края голубых озер". / meteonovosti.ru /



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