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В Крыму погода налаживается



ИА "Метеоновости" / 13:37 Воскресенье, 12 мая



Накануне, 11-12 мая на севере Крымского полуострова, в Джанкое, выпало 25 мм осадков. Сказалась неустойчивость атмосферы.



13 мая в Крыму облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем с грозой, ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью +7...+12 г, днем +18...+23, в горах +11...+16.



14 и 15 мая установится погода без осадков, хотя северо-восточный ветер еще будет дуть с порывами до 15 м/с, но днем воздух прогреется до 24..29 градусов, в горах и на побережье будет 18..23 градуса. 16 мая до 30 градусов в удаленных от побережья районах. Жарко будет и в конце следующей рабочей недели, 17 мая, но местами может пройти кратковременный дождь с грозой. / meteonovosti.ru /



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