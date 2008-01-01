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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:38 Понедельник, 13 мая

  Предстоящим днём в столичном регионе сохранится не посезонно теплая погода, атмосферное давление немного понизится, однако фон его будет все еще выше нормального. По юго-восточной периферии антициклона, там, где будет располагаться Московия, продолжится перемещение атмосферного фронта протянувшегося с крайнего севера до Каспийского моря.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 13 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20..22 градуса, по области 19..24. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с.

У лиц, склонных к сосудистым спазмам, такие погодные условия могут негативно отразиться на самочувствии и вызывать приступы мигрени, перепады артериального давления, головные и сердечные боли, что потребует медикаментозной коррекции.

Для аллергиков, страдающих бронхиальной астмой и частыми приступами бронхоспазма, повышенная влажность воздуха и повышенная концентрация фитонцидов, особенно в утренние часы, по-прежнему является фактором риска развития острых аллергических реакций. Необходимо соблюдать меры предосторожности, принимать лекарства рекомендованные врачом, при себе иметь средства первой помощи.

Геомагнитный фон 13 мая прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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