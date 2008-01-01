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В Поволжье жаркая погода и высокая пожарная опасность



ИА "Метеоновости" / 10:32 Понедельник, 13 мая



Жаркая погода с температурными рекордами стояла в праздничные выходные в Поволжье и на северо-востоке Европейской территории. Аномальная жара продержится до вторника, до 14 мая в Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Татарстане и Пермском крае. Средняя суточная температура будет превышать климатическую норму на 8-12 градусов, а дневная температура достигнет отметки 30 градусов, местами воздух может раскалиться и до 35!



И снова последует корректировка климатических данных, как и в последний день длинных майских выходных: в Приволжском округе 12 мая было зафиксировано громадное количество новых экстремумов температуры.



В связи с жаркой погодой и редкими дождями создается угроза возникновения природных пожаров. С 12 по 16 мая в Оренбургской области, Татарстане, 12-14 мая в Чувашии и Кировской области сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Будьте осторожны с огнем, находясь на природе! / meteonovosti.ru /



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