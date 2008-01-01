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В Подмосковье прошли дожди



ИА "Метеоновости" / 11:03 Понедельник, 13 мая



Вечером 12 мая на столичный регион начал распространять влияние теплый фронт с востока. В восточных районах Подмосковья закапал дождик, усиливаясь, как и положено на теплых фронтах, ночью.



Наиболее активно и с наибольшим количеством осадков фронт проявил себя на востоке области. В Черустях в начале ночи даже гремела гроза, что также очень характерно для теплых фронтов, которые обостряются ночью. В Черустях и осадков выпало больше всего - до 5 мм. В Павловском Посаде и в Электростали за минувшую ночь вылилось 4 мм осадков, на юго-востоке Подмосковья: в Зарайске, Луховицах, Коломне, Воскресенске, Егорьевске - до 3 мм. На юге области в Кашире пролилось небесной влаги до 3 мм, а в Серпухове не набралось и 1 мм.



В самой столице больше всего осадков отмечено в Измайлове - 2,5 мм. В районе МГУ за ночь выпало 1,6 мм осадков, на севере Москвы от 0,5 до 1,1 мм. На главной метеостанции, расположенной на ВДНХ, и в центре на Балчуге выпало ровно по 1 мм осадков.



Сегодня днем и в предстоящие сутки в Москве и Подмосковье будет приниматься небольшой дождь. В ночные часы местами не исключена гроза. / meteonovosti.ru /



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