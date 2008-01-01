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Ночные грозы и дожди в Центральном округе



ИА "Метеоновости" / 11:31 Понедельник, 13 мая



Теплый фронт накануне вечером накрыл восточные и юго-восточные области Центрального Федерального округа. В ночные часы фронт активизировался, что характерно для фронтов такого типа, особенно в конце весны и летом. Местами прошли дожди разной интенсивности, были зафиксированы многочисленные ночные грозы.



Во Владимирской области прошли сильные дожди, на востоке области за ночь вылилось до 15-17 мм осадков, по области ночью и под утро 13 мая неоднократно раздавались раскаты грома. Вечером 12 мая и в ночь на понедельник прогремели грозы во многих районах Рязанской области. Отдельные ночные грозы отмечались в Ивановской области и на западе Костромской области. В Ивановской области ночью прошли умеренные дожди, местами выпало до 8 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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