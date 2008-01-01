Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
13 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ночные грозы и дожди в Центральном округе

ИА "Метеоновости" / 11:31 Понедельник, 13 мая

  Теплый фронт накануне вечером накрыл восточные и юго-восточные области Центрального Федерального округа. В ночные часы фронт активизировался, что характерно для фронтов такого типа, особенно в конце весны и летом. Местами прошли дожди разной интенсивности, были зафиксированы многочисленные ночные грозы.

Во Владимирской области прошли сильные дожди, на востоке области за ночь вылилось до 15-17 мм осадков, по области ночью и под утро 13 мая неоднократно раздавались раскаты грома. Вечером 12 мая и в ночь на понедельник прогремели грозы во многих районах Рязанской области. Отдельные ночные грозы отмечались в Ивановской области и на западе Костромской области. В Ивановской области ночью прошли умеренные дожди, местами выпало до 8 мм осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+15
Пн.
13 мая
+22
Вт.
14 мая
+23
Ср.
15 мая
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Сохар		 -11
Чокурдах

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Ардебиль

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100