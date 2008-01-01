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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:27 Понедельник, 13 мая



В 12 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 17,6..18,1 градуса; Северном 17,5..18,3 градуса, Северо-восточном 17,1..18,2 градуса, Восточном 16,6..17,6 градуса, Юго-восточном 17,5..19,0 градуса, Южном 17,1....18,2 градуса, Юго-западном 16,7..17,9 градуса, Западном 16,8..18,9 градуса, Северо-западном 18,3..19,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 17,2.. 20,0 градуса. / meteonovosti.ru /



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