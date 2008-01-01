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Неделя в Москве начинается с дождей



ИА "Метеоновости" / 12:47 Понедельник, 13 мая



погода в Москве будет меняться от не по сезону теплой и дождливой до сухой и вполне майской. Это связано со сменой атмосферных вихрей: на смену южному циклону придет скандинавский антициклон



Во вторник на погоду столичного региона окажут влияние фронты южного циклона, который смещается в Черноземье с Каспия. Небо затянут более плотные облака, местами соберется кратковременный дождь. В Москве ночь довольно теплая 12..14, по области от 10 до 15 градусов. Днем 14 мая влияние циклона станет более заметным, атмосферное давление понизится до 750 мм ртутного столба. Местами могут прогреметь грозы при температуре в Москве 20..22, по области от 17 до 22 градусов. Средняя за сутки температура ожидается на 3-5 градусов выше нормы за счет высокой ночной температуры.



В ночь на среду в Москве и по области влияние каспийского циклона усилится, ожидаются дожди от небольших до умеренных, местами будут греметь грозы при северном ветре с порывами до 12-15 м/с. В Москве 11..13, по области 10..15 градусов. Днем сохранится облачная погода с дождями разной интенсивности, в Москве 19..21, по области 16..21 градус.



Ожидаемые дожди в столице пополнят копилку осадков, месячная норма может быть выполнена досрочно!



В четверг скандинавский антициклон оттеснит потерявший энергию южный циклон, в столичном регионе распогодится. При переменной облачности по ночам воздух станет сильнее выхолаживаться и станет заметно прохладнее. Южные и юго-восточные потоки в средней тропосфере, которые "подпитывали" столичный регион теплым воздухом, перестроятся на западные, а затем и северо-западные направления. Минимальная температура 16 мая в Москве около 8 градусов. Днем, за счет солнца, в Москве воздух прогреется до 20 градусов, по области 16.. 21 градус, ветер жидается с севера силой 5-10 м/с.



В пятницу в антициклоне ночью без осадков температура 5..10 градусов, ветер слабый. Атмосферное давление подрастет до 753 мм ртутного столба. Днем 17 мая при слабом ветре и майском солнце воздух прогреется до 17..22 градусов. Средняя суточная температура воздуха в столице приблизится к норме. И это продлит сиреневое очарование столицы! / meteonovosti.ru /



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