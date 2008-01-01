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Новости погоды
Сезон тропических циклонов в южном полушарии продолжается
ИА "Метеоновости" / 12:51 Понедельник, 13 мая
В Коралловом море сформировался тропический циклон "Энн". Он находится в 1420 км к востоку от австралийского города Кэрнс и движется на запад со скоростью 15 км/ч. Скорость ветра в циклоне не превышает 20 м/с, порывы до 27 м/с.
По прогнозам, ослабевший тропический циклон достигнет северных районов Австралии в середине недели.
В этом сезоне это 26 тропическое возмущение в Южном полушарии. / meteonovosti.ru /
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