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Новости погоды

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Аномальная жара в Поволжье сохранится

ИА "Метеоновости" / 14:00 Понедельник, 13 мая

  Необычайно теплая погода удерживалась в праздничные дни в Поволжье. 9 мая до 30 градусов прогрелся воздух в Нижегородской и Пензенской области, а к 12 мая зона жаркой погоды охватила все Поволжье. В праздничные выходные в Приволжском округе в городах и поселках отмечались рекорды температуры. И с каждым днем их становилось все больше. В Самарской области температура воздуха накануне повысилась до 34, 6 градуса.

Причиной столь необычной погоды стали 2 атмосферных вихря: активный циклон над Скандинавией и громадный антициклон с центром за Уралом. Теплый воздух мощным потоком хлынул в Поволжье из Средней Азии. Очень помогало и солнце.

До рекордных значений 12 мая повышалась температура во многих городах: в Нижнем Новгороде было 29,0 градуса, , в Ульяновске 30,8 градуса, в Оренбурге воздух после полудня раскалился до 33 градусов, в Елабуге было ровно 32 градуса, и прежний рекорд для 12 мая, державшийся с 1957 года, был превзойден на 3,1 градуса. В Самаре рекордная температура с одинаковым значением 32,4 градуса отмечалась подряд два дня: 11 и 12 мая. В Казани новый рекорд суток 12 мая 32,2 градуса, столица Татарстана также обновляла суточный максимум и накануне.

Следует отметить, что такой жаркой погоды в Самарской области в эти майские дни не было более 40 лет. А прежние максимумы суток для Нижнего Новгорода и Казани принадлежат 1921 году.

До середины рабочей недели синоптическая ситуация над Поволжьем сохранится. Каспийский циклон, поднимаясь к северу, будет способствовать выносу теплого воздуха, и жара Поволжье сохранится. Сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /
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