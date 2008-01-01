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На севере Европейской России и в Предуралье +30 !



ИА "Метеоновости" / 15:07 Понедельник, 13 мая



Не только приволжские города перегрелись в минувшие выходные до рекордных значений. Очень жарко было накануне в Пермском крае и в Удмуртии, в Кировской и Челябинской областях. Среднесуточная температура сохранялась на 8-10 градусов выше климатической нормы. В Перми новый экстремум для 12 мая составляет теперь 30,2 градуса, прежний был зафиксирован в 1943 году и имел значение 27,7 градуса. В Ижевске новый рекорд тоже превысил отметку 30 градусов, его значение теперь составляет 30,6 градуса (предыдущий 29,2 градуса в 1957 г.). В Кирове новый экстремум имеет значение ровно 31 градус, в Магнитогорске максимум для 12 мая более скромный, 28,8 градуса, он превзошел прежний экстремум всего на четыре десятых градуса.



Самая значительная на территории России положительная аномалия среднесуточной температуры воздуха 12-15 градусов отмечалась в прошедшие сутки на севере Европейской России. В старинной Тотьме Вологодской области новый рекорд максимальной температуры воздуха для 12 мая теперь имеет значение 28,8 градуса. В столице Коми в минувшее воскресенье температура после полудня перевалила за отметку 31 градус! Новый максимум в Сыктывкаре теперь 31,2 градуса. В Архангельской области в селе Койнас установлен новый рекорд со значением 31,4 градуса, прежний максимум имел значение 29,7 градуса и продержался недолго, всего 9 лет, в Мезени на севере области рекорд для 12 мая теперь имеет значение 29,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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