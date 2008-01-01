Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Понедельник, 13 мая
В 15 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,1..22,0 градуса; Северном 20,3..20,9 градуса, Северо-восточном 20,0..21,5 градуса, Восточном 19,9..20,5 градуса, Юго-восточном 20,7..21,1 градуса, Южном 19,8..21,3 градуса, Юго-западном 20,0..21,3 градуса, Западном 19,7..21,1 градуса, Северо-западном 20,3..21,1 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 20,2.. 21,3 градуса. / meteonovosti.ru /