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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:29 Понедельник, 13 мая

  Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт, который лежит по востоку Подмосковья. При облачности с прояснениями небольшой дождь возможен лишь на востоке Московской области. Температура воздуха в столице 17..19 градусов, по области 15..20. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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