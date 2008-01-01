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Новости погоды

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В Западном Казахстане +35!

ИА "Метеоновости" / 16:39 Понедельник, 13 мая

  В городе Кульсары в Атырауской области (в период СССР Гурьевская область) 12 мая температура повысилась до 35,1 градуса. Предыдущий рекорд 1977 года был превышен на 2,1 градуса!

В Актобе, столице Актюбинской области, воздух раскалился до 34,5 градуса! / meteonovosti.ru /
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Факт
18:00
местное
+20
Вт.
14 мая
+19
Ср.
15 мая
+17
Чт.
16 мая
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
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+42
Марракеш		 -12
Чокурдах

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Кэрроллтон

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