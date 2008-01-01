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В Западном Казахстане +35!



ИА "Метеоновости" / 16:39 Понедельник, 13 мая



В городе Кульсары в Атырауской области (в период СССР Гурьевская область) 12 мая температура повысилась до 35,1 градуса. Предыдущий рекорд 1977 года был превышен на 2,1 градуса!



В Актобе, столице Актюбинской области, воздух раскалился до 34,5 градуса! / meteonovosti.ru /



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