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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:55 Вторник, 14 мая

  Предстоящим днём в столичном регионе сохранится не посезонно теплая погода, атмосферное давление немного понизится, однако фон его будет все еще выше нормального. По юго-восточной периферии антициклона, там, где будет располагаться Московия, продолжится перемещение атмосферного фронта протянувшегося с крайнего севера до Каспийского моря.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 14 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь, во второй половине дня возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20..22 градуса, по области 17..22. Ветер северного направления 3-8 м/с.

В Москве и области погодные условия по влиянию на организм, особенно людей с повышенной метеочувствительностью, будут вполне комфортными. Колебания метеопараметров не резкие, в пределах климатических показателей, температурный и кислородный режим благоприятный. Такие внешние факторы не являются патогенными и реже вызывают развитие метеопатических реакций. Однако, даже незначительные колебания температуры воздуха у лиц, предрасположенных к сосудистым спазмам, могут сказываться на самочувствии, вызывать перепады артериального давления, приступы мигрени, что потребует медикаментозной коррекции.

Для людей с аллергической настороженностью, страдающих бронхиальной астмой и частыми приступами бронхоспазма, повышенная влажность воздуха и усиленное выделение фитонцидов в утренние часы, является фактором риска развития острых аллергических реакций. Первые солнечные лучи, которые характеризуются высокой биологической активностью, тоже могут вызывать неблагоприятные реакции со стороны кожи - фотодерматозы, солнечную крапивницу, конъюктивиты и др. Необходимо соблюдать меры предосторожности, проводить плановые лечебные мероприятия по рекомендации врача, всегда иметь под рукой средства первой помощи. / meteonovosti.ru /
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