Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:27 Среда, 15 мая
По информации ИЗМИРАН, солнечная активность 5 - 14 мая была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли менялось, в основном, от спокойного до слабо возмущенного. 11 мая зарегистрирована малая геомагнитная буря.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
По прогнозу ИЗМИРАН, 15-23 мая солнечная активность будет, в основном, низкой, а геомагнитная обстановка, преимущественно, от спокойной до слабовозмущенной. 15-16 мая ожидается повышенная геомагнитная активность. Вероятны периоды геомагнитной бури. Магнитная буря будет сильнее, чем 11 мая. Возмущения магнитного поля Земли могут вызвать недомогание у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
И хотя погода в Московском регионе ожидается в целом комфортной, возмущение геомагнитного фона могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и психо-эмоциональными нарушениями. / meteonovosti.ru /