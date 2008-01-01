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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:27 Среда, 15 мая

  По информации ИЗМИРАН, солнечная активность 5 - 14 мая была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли менялось, в основном, от спокойного до слабо возмущенного. 11 мая зарегистрирована малая геомагнитная буря.

По прогнозу ИЗМИРАН, 15-23 мая солнечная активность будет, в основном, низкой, а геомагнитная обстановка, преимущественно, от спокойной до слабовозмущенной. 15-16 мая ожидается повышенная геомагнитная активность. Вероятны периоды геомагнитной бури. Магнитная буря будет сильнее, чем 11 мая. Возмущения магнитного поля Земли могут вызвать недомогание у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

И хотя погода в Московском регионе ожидается в целом комфортной, возмущение геомагнитного фона могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и психо-эмоциональными нарушениями. / meteonovosti.ru /
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