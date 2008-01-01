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Мощный дождь затопил улицы городов Центрального Черноземья



ИА "Метеоновости" / 11:02 Среда, 15 мая



Из-за южного циклона в Центральном Черноземье были очень сильные и продолжительные дожди. Местами выпало больше половины месячного количества осадков. 14 мая в Курской области до 33 мм), в Тамбовской области до 46 мм, в Воронежской области до 29 мм, Тульской области до 18 мм, Брянской области до 24 мм, в Липецкой области до 20 мм). Кроме того, прошли сильные дожди и в других областях Центрального региона Европейской территории, в Ивановской области до 17 мм, Костромской области до 16 мм, в Калужской области до 29 мм.



По сообщениям очевидцев, мощный дождь затопил улицы Россоши 14 мая. Воды было так много, что в ней почти скрывались машины. Людям на улицах, охваченных потопом, нельзя было открыть двери подъезда - внутрь врывались настоящие волны, как на берегу моря. А в Тамбовской области ветер усиливался в районе Жердеевки до 20 м/с.



15 мая сильные дожди будут продолжаться в Калужской, Тульской областях, могут прогреметь грозы. В дальнейшем циклон с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром будет определять погоду в Поволжье и Предуралье. / meteonovosti.ru /



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