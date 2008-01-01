Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
16 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Мощный дождь затопил улицы городов Центрального Черноземья

ИА "Метеоновости" / 11:02 Среда, 15 мая

  Из-за южного циклона в Центральном Черноземье были очень сильные и продолжительные дожди. Местами выпало больше половины месячного количества осадков. 14 мая в Курской области до 33 мм), в Тамбовской области до 46 мм, в Воронежской области до 29 мм, Тульской области до 18 мм, Брянской области до 24 мм, в Липецкой области до 20 мм). Кроме того, прошли сильные дожди и в других областях Центрального региона Европейской территории, в Ивановской области до 17 мм, Костромской области до 16 мм, в Калужской области до 29 мм.

По сообщениям очевидцев, мощный дождь затопил улицы Россоши 14 мая. Воды было так много, что в ней почти скрывались машины. Людям на улицах, охваченных потопом, нельзя было открыть двери подъезда - внутрь врывались настоящие волны, как на берегу моря. А в Тамбовской области ветер усиливался в районе Жердеевки до 20 м/с.

15 мая сильные дожди будут продолжаться в Калужской, Тульской областях, могут прогреметь грозы. В дальнейшем циклон с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром будет определять погоду в Поволжье и Предуралье. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+18
Пт.
17 мая
+18
Сб.
18 мая
+21
Вс.
19 мая
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Чандрапур		 -8
Саскылах

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Гомес-Паласио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100