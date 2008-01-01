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Двойной рекорд в Самаре



ИА "Метеоновости" / 11:31 Среда, 15 мая



14 мая в Самаре сохранялась аномально жаркая погода, которая держалась с 9 мая. 14 мая отмечена рекордно высокая температура, 32 градуса, предыдущий максимум составлял 30,2 градуса за 2014 год. Кроме того, из-за южного циклона прошел сильный дождь. За сутки 14 мая выпало 29,2 мм осадков, предыдущий максимум для этого дня 16 мм и был в 1958 году.



По-летнему жаркая погода держалась и в других регионах Поволжья. 14 мая обновлены температурные экстремумы в Пензе, было 30.4 (предыдущий 30.1 в 2013 году), в Елабуге, 31.4 (предыдущий 30.4 в 2014 году), Чулпаново (Татарстан) 31.9 (предыдущий 30.3 в 1957 году).



Жара не отступит и 15 мая. В большинстве районов ожидаются небольшие и умеренные дожди, местами ливни, грозы, град, в Среднем Поволжье ветер при грозе порывистый 17-22 м/с. Днем по северной половине Поволжья 18..23 гр. Южнее также аномально жарко, днем в Самарской и Саратовской областях до 30 градусов. / meteonovosti.ru /



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