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Новости погоды

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Холодная аномалия на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:50 Среда, 15 мая

  Арктический воздух обосновался на юге Сибири. Местами в Кемеровской области и на Алтае стоят экстремально холодные ночи.

Так, 14 мая в г. Камень-на-Оби подмораживало утром до -6.3 (предыдущий минимум -6.0 был в 1948 году), в Новокузнецке были заморозки до -3.6 (предыдущие самые сильные заморозки до -3.0 отмечались в 1978 году). Исторические минимумы температуры зафиксированы в Славгороде, -4.4 (предыдущий -3.9 в 1948 году) и в Бийске, -5.1 (предыдущий -3.4 в 1951 году)

С учетом невысокой дневной температуры в этой части Сибири погода стоит прохладнее обычной градусов на 10, то есть напоминает апрельскую.

И в ближайшее время потепления не видно. Холодный антициклон внедряется на север Казахстана, поддерживая холодную погоду в юго-восточной части западной Сибири. 16 мая ночью ожидается около нулевая температура при прояснениях до -9 градусов, Днем воздух прогреется до 8..14 градусов. На севере Томской области и местами на Алтае всего 2..7 градусов тепла.

При холодной погоде от Новосибирска до предгорий Алтая в отдельных районах могут пройти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами ветер усилится до 15 м/с. В Омске ночью заморозки до -4 градусов, днем 11..13 тепла. Но здесь погода солнечная. / meteonovosti.ru /
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