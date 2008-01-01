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Новости погоды

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На Дальнем Востоке около 5 тысяч га охвачено пожарами

ИА "Метеоновости" / 13:03 Среда, 15 мая

  На Дальнем Востоке за истекшие сутки природные пожары захватили больше 4,6 тыс. гектаров территории, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства по ДФО.

На землях лесного фонда ДФО за сутки возникли 13 новых пожаров. С учетом уже действующих очагов всего в округе горело 43 пожара: 22 ≈ в Хабаровском крае, семь ≈ в Республике Бурятия, пять ≈ в Приморском крае, три ≈ в Забайкальском крае, два ≈ в Камчатском крае.

По одному лесному пожару горело в Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской, Магаданской областях.

Погода на Дальнем Востоке ожидается с осадками и местами ветреная. Тем не менее, полностью справиться с природными пожарами без помощи человека, по-видимому, все же невозможно. / meteonovosti.ru /
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