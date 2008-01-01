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Новости погоды

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В Забайкалье в середине мая снег

ИА "Метеоновости" / 13:09 Среда, 15 мая

  Циклон, который перемещается вдоль южных границ России по территории Дальнего Востока, оставляет Забайкалье в холодном воздухе. Под влиянием атмосферных фронтов и самого циклона 15-17 мая в Бурятии пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и снега, возможно установление временного снежного покрова, похолодание и ветер до 24 м/с. 18 мая мокрый снег и снег, ветер 15-20 м/с. с 15 по 18 мая в Забайкальском крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, 16 мая осадки будут сильными, ветер в эти дни будет дуть с порывами до 20-23 м/с. Местами дневная температура не выше 0..+5 градусов. / meteonovosti.ru /
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