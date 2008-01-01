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В Дагестане выпал крупный град



ИА "Метеоновости" / 13:24 Среда, 15 мая



В Дагестане прошел мощный град. Крупные градины, размером больше куриного яйца, атаковали Акушинский район республики.



Из-за разгула стихии в населенном пункте Муги частично повреждена кровля домов, а также автотранспорт. Однако обошлось без серьезных последствий.



"Среди населения жертв и пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено", ≈ сообщили в региональном управлении МЧС России.



Как известно, град формируется из капель воды, как правило, в мощных кучево-дождевых облаках, в которых наблюдаются сильные восходящие потоки, способные длительное время удерживать градины от выпадения на землю. Опасность выпадения града возникает не только в горной местности, но и на равнинах.



16 мая при прохождении циклона по берегам Волги, град может выпасть и в этом регионе. / meteonovosti.ru /



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