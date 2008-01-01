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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:39 Четверг, 16 мая

  Предстоящим днем столичный регион, после прохождения холодного атмосферного фронта, будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 17..19, по области 15..20 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 50%.

В Москве и области на фоне чуть повышенного атмосферного давления и вполне комфортной погоды ухудшение самочувствия маловероятно. Только повышенный фон атмосферного давления останется главным негативным фактором для людей, склонных к сосудистым спазмам, могут быть приступы мигрени, скачки артериального давления, головные и сердечные боли, что потребует медикаментозной коррекции.

Для людей с аллергической настороженностью, страдающих бронхиальной астмой и частыми приступами бронхоспазма, повышенная влажность воздуха и усиленное выделение фитонцидов в утренние часы является фактором риска развития острых аллергических реакций. Необходимо соблюдать меры предосторожности, проводить плановые лечебные мероприятия по рекомендации врача, всегда иметь под рукой средства первой помощи.

Геомагнитный фон в этот день прогнозируется возмущенным. / meteonovosti.ru /
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