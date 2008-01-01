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Новости погоды

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В Поволжье дожди, грозы и похолодание до заморозков

ИА "Метеоновости" / 10:22 Четверг, 16 мая

  На севере Поволжья 16 мая ожидается ливневый дождь, гроза, град, ветер до 19 м/с, понижение температуры 18 мая заморозки до -1 градуса. В Пермском крае 16 и 17 мая сильный дождь, 16 мая гроза, ветер 15-20 м/с; 16 мая на юге Поволжья сильный дождь, гроза, град (в Ульяновской области крупный град), ветер 20-24 м/с, днем в Ульяновской области до 25 м/с.

16 и 17 мая в Татарстане сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с, локально до 24 м/с (в Казани до 15-20 м/с).

17 мая в Оренбургской области сильный дождь, гроза, ветер до 19 м/с.

Погода меняется с аномально жаркой на прохладную из-за циклона, проходящего с юга на северо-восток вдоль берегов Волги и распространения влияния скандинавского антициклона. / meteonovosti.ru /
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