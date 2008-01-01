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Новости погоды

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В Москве местами выпало дождя больше трети месячной нормы

ИА "Метеоновости" / 10:42 Четверг, 16 мая

  Накануне на Москву обрушился мощный ливень. Он начался еще вечером 15 мая и не прекращался до утра 16 мая. Местами в различных частях города выпало от трети до половины месячного количества осадков. Самый интенсивный дождь был в центре Москвы, вечером 15 мая около 18 мм при месячной норме 51 мм. Ночью дождь продолжался, в копилку осадков добавилось еще 4 мм. И в западной половине столицы выпало дождя днем 16-17 мм, плюс за ночь 3-4 мм. На востоке города осадки тоже были продолжительными и интенсивным, в итоге, в Измайлово днем 12 мм и 10 мм прибавилось за ночь 16 мая. В районе Новой Москвы дождь был самым сильным. Днем в Михайловском больше половины месячной нормы, 27 мм в дневные часы, в Троицке выпало за день 22,9 мм. Но, если учитывать окрестности столицы, то самый сильный дождь в московском регионе был в Коломне, ночью 16 мая 32 мм и немало дождя выпало в Кашире, 20 мм, и там тоже наиболее интенсивный ливень пришелся на ночь.

Непогода стала причиной настоящего транспортного коллапса. На большинстве автомагистралей столицы 10-бальные пробки. Нарушена работа метро. Некоторые переходы оказались затоплены.

Тем не менее, синоптики и МЧС предупреждали о погодном "коллапсе" на вторую половину дня 15 мая с сохранением ненастья ночью 16 мая. / meteonovosti.ru /
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