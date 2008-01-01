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Майские заморозки в центральных областях ЕТР



ИА "Метеоновости" / 11:22 Четверг, 16 мая



Влияние скандинавского антициклона усиливается на погоду северо-запада Европейской территории и ее центральных областей.



17 мая при прояснениях в пределах Московской области температура может понизиться до -2 градусов, в Ярославской области тоже слабые заморозки, до -1 градуса. Холодными будут ночи в Вологодской области, минимальная температура будет понижаться до -2 градусов.



Холодный воздух уже начал распространяться в центральные и более северные области Европейской территории. В ночь на 16 мая отмечались заморозки в Курской области, до -1 градуса и в вологодской области до -2 градусов.



Несмотря на свою мимолётность, заморозки могут наделать немало бед.



Сообщения о грядущих заморозках особенно тревожат аграриев. Весеннее тепло пробудило высеянные с осени озимые. Зерно пускает корешки, проклёвывается и идёт в рост зелёный стебелёк. Заморозки могут повредить корешки и нежные ростки. То же ждёт ранние посевы картофеля и овощей, если всходы успевают даже выбраться из грунта. Для садоводов настоящей катастрофой тоже могут стать майские заморозки. Оплодотворение цветка возможно лишь при определённой температуре и в течение буквально нескольких часов. Если в это время похолодает ниже допустимого порога, цветок опадёт, не оставив плода. Уж на что зимостойка яблоня, но если во время цветения заморозки собьют температуру ниже 15o, на хороший урожай вряд ли стоит рассчитывать. При -0,5:-1 градусов большие шансы проститься с урожаем огурцов, помидоров, чёрной смородины. Два градуса ниже нуля гарантированно губят всходы раннего картофеля. / meteonovosti.ru /



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