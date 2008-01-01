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Новости погоды

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В Москве теплые и солнечные выходные

ИА "Метеоновости" / 12:03 Четверг, 16 мая

  Скандинавский антициклон в выходные дни обеспечит столичный регион вполне комфортной майской погодой.

В пятницу, 17 мая, малооблачно, без осадков. Ночь относительно прохладная, в Москве 6..8 градусов, по области до 3 градусов, а в пониженных местах рельефа при штиле могут быть слабые заморозки. Днем солнце быстро прогреет почву, а затем и воздух, максимальная температура в столице 17..19 градусов, по области до 15..20 градусов. Такая температура будет вполне соответствовать этим числам мая.

В выходные дни сохранится ясная, днем солнечная погода без дождей. Воздух начнет прогреваться, что скажется на общем фоне температуры. Ночью в субботу и воскресенье 7..10 градусов, днем около 20 градусов тепла. Влажность воздуха будет небольшой, содержание кислорода увеличится.

За эти дни продолжительность солнечного сияния в столице составит почти 50 часов, или 20 % от месячной нормы. Погода в столичном регионе вполне позволит позагорать, получая самый полезный майский ультрофиолет!

В последнее время май нередко дарит такую приятную погоду во 2 половине месяца. В прошлом, 2018 году, в эти дни тоже было в основном сухо и по-летнему тепло. Ливень прошел только днем 18 мая. А затем после двух дождливых дней почти на неделю установилась солнечная и теплая погода. / meteonovosti.ru /
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