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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:38 Четверг, 16 мая



В 12 часов в Москве малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,5..17,9 градуса; Северном 16,3..17,4 градуса, Северо-восточном 16,4..18,0 градуса, Восточном 16,1..16,6 градуса, Юго-восточном 16,6..18,1 градуса, Южном 16,0..17,9 градуса, Юго-западном 16,0..17,9 градуса, Западном 15,7..17,4 градуса, Северо-западном 16,5..17,9 градуса.



В Зеленограде солнечно, температура воздуха 15,3..16,4 градуса, на территории Новой Москвы малооблачно, температура воздуха 16,0..17,3 градуса. Местами порывы северного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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