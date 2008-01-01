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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:38 Четверг, 16 мая

  В 12 часов в Москве малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,5..17,9 градуса; Северном 16,3..17,4 градуса, Северо-восточном 16,4..18,0 градуса, Восточном 16,1..16,6 градуса, Юго-восточном 16,6..18,1 градуса, Южном 16,0..17,9 градуса, Юго-западном 16,0..17,9 градуса, Западном 15,7..17,4 градуса, Северо-западном 16,5..17,9 градуса.

В Зеленограде солнечно, температура воздуха 15,3..16,4 градуса, на территории Новой Москвы малооблачно, температура воздуха 16,0..17,3 градуса. Местами порывы северного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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Чандрапур		 -8
Саскылах

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комфортное место: Гомес-Паласио

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