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Новости погоды

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К выходным потеплеет в Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:53 Четверг, 16 мая

  Мощный циклон с запада принесет кратковременное потепление в Сибирский регион. Если 16 мая в Омской области дневная температура 10:15 градусов, то 17 мая (суббота) будет теплее, днем 15..20 градусов. Но днем ожидается дождь с грозой, в отдельных районах порывистый ветер до 19 м/с. Потепление коснется и Новосибирской области. В Новосибирске 17 мая днем 13..15 градусов. 18 мая будет теплее местами градусов на 10. На западе Новосибирской области начнутся дожди, местами с грозами и порывистым ветром - это подойдет атмосферный фронт.

К сведению на юге Западной Сибири в начале текущей недели установилась холодная погода, температура была ниже нормы на 7-8 градусов, днем только приближаясь к отметке +10 градусов, а порой даже не достигая ее. В прошедшие сутки, 15 мая в Кемеровской области рекордами холода отметились такие пункты Кемеровской области, как Новокузнецк и Тисуль. В Тисуле было -5,7 градуса, в Новокузнецке-2,8 градуса. Это новые значения абсолютного холода для середины мая. / meteonovosti.ru /
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