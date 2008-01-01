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Новости погоды

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На Дальнем Востоке погода ветреная с дождями

ИА "Метеоновости" / 13:06 Четверг, 16 мая

  Циклоны с континента перемещаются ближе к побережью Дальневосточных морей, и погода часто переменчивая, ветреная и с осадками. В минувшие сутки в Хабаровском края прошел сильный дождь с грозой в зоне атмосферных фронтов приближающегося циклона, который перемещается по Приамурью. А в зоне холодного атмосферного фронта на юге Камчатского края и на Курилах ветер усиливался до 25 м/с. В конце рабочей недели циклон продвинется на восток, усилив свое влияние на территорию Хабаровского края и Приморья. Там ожидаются ливневые дожди, местами прогремят грозы. Несмотря на дожди, температура будет превышать положенную норму, В центральных областях Приморского края, вообще, жара, до +30. В южных районах Хабаровского края до 26 тепла. В то же время Амурскую область циклон оставляет в прохладном воздухе, и там в пятницу всего около 15 градусов, местами только +5. / meteonovosti.ru /
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