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В Москве выполнена месячная норма осадков



ИА "Метеоновости" / 13:17 Четверг, 16 мая



Из-за дождей, которые обрушились на столицу накануне вечером и продолжались в течение ночи 16 мая, в столице месячная норма по осадкам в основном выполнена и немного перевыполнена!. На станции ВДНХ сумма осадков с учетом прошедшей ночи составляет 52,2 мм при месячной норме 51 мм. Только на Балчуге количество выпавших в мае осадков еще чуть-чуть не дотягивает до месячной нормы, 46 мм при норме 51 мм. / meteonovosti.ru /



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