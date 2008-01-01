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В Крыму в выходные кратковременные грозовые дожди



ИА "Метеоновости" / 13:20 Четверг, 16 мая



16-17 мая на полуострове сохранится сухая, по-летнему жаркая погода, которую обеспечат тропические воздушные массы. Ночью и утром туман ухудшит видимость до 200-500 метров. Днем воздух прогреется до 26..31 градуса, на побережье и в горах будет прохладнее, 19..24. В выходные дни 18-19 мая характер погоды изменится. Прохождение атмосферных фронтальных разделов будет сопровождаться кратковременными грозовыми дождями. Температура понизится на 3-5o. / meteonovosti.ru /



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