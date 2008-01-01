Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
16 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Первая тридцатиградусная жара в Крыму

ИА "Метеоновости" / 15:10 Четверг, 16 мая

  15 мая температура в Симферополе повысилась до 30,8 градусов, что на пять градусов превышает норму. А в Ялте, пока море прохладное, и температура воздуха повысилась лишь до 20,2 градуса, что тоже немного выше нормы, примерно на 2 градуса.

Погода порадует крымчан и отдыхающих еще сегодня-завтра. 16 и 17 мая на полуострове сохранится сухая, по-летнему жаркая погода, которую обеспечат тропические воздушные массы. Ночью и утром туман ухудшит видимость до 200-500 метров. Днем воздух прогреется до 26..31 градуса, на побережье и в горах будет прохладнее, 19..24. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+18
Пт.
17 мая
+18
Сб.
18 мая
+21
Вс.
19 мая
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Чандрапур		 -8
Саскылах

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Гомес-Паласио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100