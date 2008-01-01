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Первая тридцатиградусная жара в Крыму



ИА "Метеоновости" / 15:10 Четверг, 16 мая



15 мая температура в Симферополе повысилась до 30,8 градусов, что на пять градусов превышает норму. А в Ялте, пока море прохладное, и температура воздуха повысилась лишь до 20,2 градуса, что тоже немного выше нормы, примерно на 2 градуса.



Погода порадует крымчан и отдыхающих еще сегодня-завтра. 16 и 17 мая на полуострове сохранится сухая, по-летнему жаркая погода, которую обеспечат тропические воздушные массы. Ночью и утром туман ухудшит видимость до 200-500 метров. Днем воздух прогреется до 26..31 градуса, на побережье и в горах будет прохладнее, 19..24. / meteonovosti.ru /



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