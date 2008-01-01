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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 16 мая



В 15 часов в Москве малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 17,7..19,1 градуса; Северном 17,2..19,0 градуса, Северо-восточном 17,4..18,6 градуса, Восточном 17,1..18,2 градуса, Юго-восточном 18,0..19,2 градуса, Южном 17,9..19,2 градуса, Юго-западном 17,5..18,9 градуса, Западном 17,0..18,5 градуса, Северо-западном 17,7..18,5 градуса.



В Зеленограде солнечно, температура воздуха 17,0..17,5 градуса, на территории Новой Москвы малооблачно, температура воздуха 17,4..19,0 градуса, местами порывы северного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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