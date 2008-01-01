

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:29 Четверг, 16 мая



Погоду в столичной области будет определять периферия антициклона с центром над Скандинавией. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 14..16 градусов, по области 14-17. Ветер северный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



