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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:50 Пятница, 17 мая



Предстоящим днём скандинавский антициклон подарит жителям Московии комфортную погоду: небо будет малооблачным, осадков не предвидится, а среднесуточная температура воздуха вернется к своей климатической норме. По данным синоптиков столичного Метеобюро сегодня 17 мая воздух в Москве прогреется до 17..19 градусов, по области до 15..20. Ветер северного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.



Основным неблагоприятным фактором в этот день будут отдельные возмущения геомагнитного поля на фоне повышенного атмосферного давления, которые сформируют биотропные погодные условия спастического типа. Чтобы избежать серьезных осложнений, следует своевременно принимать лекарства, назначенные лечащим врачом, постараться изменить режим труда и отдыха, не перегружать организм физическими нагрузками, избегать стрессовых ситуаций. В группе риска лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, гипотония, стенокардия, с сосудистыми нарушениями, нарушениями мозгового кровообращения, вегетативными расстройствами, синдромом хронической усталости и психо-эмоциональными нарушениями. Еще одним фактором, который следует учитывать аллергикам, станет продолжающееся цветение растений.



Геомагнитный фон в этот день прогнозируется возмущенный. / meteonovosti.ru /



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