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Новости погоды

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В Поволжье ливни, грозы и град

ИА "Метеоновости" / 10:38 Пятница, 17 мая

  17 мая в зоне атмосферных фронтов на юге Приволжского федерального округа возможны отдельные ливневые дожди, грозы, град и ветер 19-24 м/с. 17 мая в Пермском крае может пройти дождь с грозой и ветром 15-20 м/с. В Башкортостане ливневый дождь, гроза, град, ветер 17-22 м/с.

При этом будет прохладнее, чем накануне. После аномальной жары температура понизится и будет днем от 12 до 18 градусов, местами в Оренбургской области 21:26.

Днем раньше, 16 мая в Ульяновской области по данным мс Димитровград в период с 11 час. 18 мин. до 11 час. 24 мин. (ВСВ) отмечался крупный град (диаметр до 20 мм). Сильный дождь прошел в Нижегородской области (до 16 мм), 16 мая и ночью 17 мая были ливневые дожди в Кировской (до 21 мм) областях, Марий Эл и Удмуртии (до 25 мм), сильный дождь, гроза наблюдался в Оренбургской (до 21 мм), Самарской (до 28 мм) областях.

Комплекс неблагоприятных явлений погоды наблюдался при прохождении вдоль берегов Волги южного циклона. / meteonovosti.ru /
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