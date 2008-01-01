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В Крыму и Краснодарском крае рекордно жарко



ИА "Метеоновости" / 10:52 Пятница, 17 мая



Воздух субтропического происхождения и яркое южное солнце повысило накануне температуру в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края до рекордных значений. Термометры показали в п. Черноморское 30.5 (предыдущий максимум 27.8 в 1958 году), в Симферополе 31.2 (30.5 в 1909 году), в Анапе 29.8 (26.5 в 1983 году). В то же время в Ялте показания термометра остановились на отметке 24 градуса.



В конце рабочей недели жаркая погода на черноморском побережье России сохранится. В степной зоне Крыма до 32 градусов, в низких горах Сочи тоже такая же температура.



Тем не менее, купальный сезон открыли лишь самые смелые. Температура воды в Черном море у берегов Крыма +16 градусов, у побережья Большого Сочи 18 градусов. / meteonovosti.ru /



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