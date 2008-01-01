Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
17 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Крыму и Краснодарском крае рекордно жарко

ИА "Метеоновости" / 10:52 Пятница, 17 мая

  Воздух субтропического происхождения и яркое южное солнце повысило накануне температуру в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края до рекордных значений. Термометры показали в п. Черноморское 30.5 (предыдущий максимум 27.8 в 1958 году), в Симферополе 31.2 (30.5 в 1909 году), в Анапе 29.8 (26.5 в 1983 году). В то же время в Ялте показания термометра остановились на отметке 24 градуса.

В конце рабочей недели жаркая погода на черноморском побережье России сохранится. В степной зоне Крыма до 32 градусов, в низких горах Сочи тоже такая же температура.

Тем не менее, купальный сезон открыли лишь самые смелые. Температура воды в Черном море у берегов Крыма +16 градусов, у побережья Большого Сочи 18 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+17
Сб.
18 мая
+20
Вс.
19 мая
+18
Пн.
20 мая
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Чандрапур		 -10
Челюскин

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Влёра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100