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Майские заморозки на Европейской территории



ИА "Метеоновости" / 11:55 Пятница, 17 мая



антициклоны в середине мая нередко грозят заморозками не только северо-западу России, но и Средней полосе. В условиях ясной и штилевой погоды арктический воздух быстро остывает, что и становится причиной этих опасных явлений.



17 мая заморозки наблюдались в ряде областей Центрального округа и северо-запада России. В Новгородской области температура понижалась до -2 градусов, Псковской области до -1. В Костромской области ночью прихватывал заморозок до -2 градусов, в Тверской области было до -1, в Ярославской области до -3. В окрестностях Москвы только на юго-востоке, в районе Черустей минимальный термометр показал -0,1 градуса. В Москве самая низкая температура была в районе 105 км МКАД, 3 градуса.



В ближайшую ночь, 18 мая заморозки вероятны на севере Европейской территории: в Мурманской и Вологодской областях, до -2 градусов, где они еще не представляют особой опасности. Холодной ожидается ночь со слабыми заморозками до -2 градусов в Ярославской и Ивановской областях. После ливней на севере Поволжья похолодает до заморозков. В Пермском крае и Башкортостане ночью до -3..-5 градусов. Причем, в Поволжье период с ночными заморозками продлится до начала следующей недели.



В Московском регионе вероятность заморозков в ночь на субботу совсем мала, при небольшой облачности минимальная температура 5..10 градусов.



Последний раз майские заморозки в окрестностях Москвы были в 2017 году. 15 мая 2017 года они отмечались практически во всех районах Подмосковья. Было -1..-2 градуса, на востоке области до -3 градусов, в Черустях почти -5 градусов. И даже в черте города, в МГУ минимальная температура воздуха достигла -0,5 градуса, на ТСХА -0,9 градуса, а 17 мая 2017 года -1 градуса.



Чаще всего заморозки в воздухе в мае случаются в восточной половине Московской области. В текущем столетии в Черустях заморозки во 2 половине мая наблюдались через год, самые сильные были в 15 мая 2017 года, когда температура понизилась до -4,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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