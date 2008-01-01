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Новости погоды

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Лето в Европе становится длиннее

ИА "Метеоновости" / 12:15 Пятница, 17 мая

  Метеорологи отмечают, что период теплой погоды в Европейских странах, в том числе и в России, становится все продолжительнее. Начинается лето, как правило, в сроки, близкие к средним календарным или раньше них, а завершается в сентябре-месяце, причем, далеко не в первых его числах.

В более подробном докладе, подготовленном экологами совместно с метеорологической службой Испании AEMET, сделан вывод об увеличение продолжительности лета. Сегодня летний сезон в среднем на 5 недель длиннее, чем в начале 1980-х годов, сообщает El Pais. Кроме того, повысился температурный фон, чаще стоит жаркая погода. Так, в последнее десятилетие наблюдается рост так называемых тропических ночей, когда минимальная температура превышает +20o.

То, что лето становится продолжительнее, может свидетельствовать и повторяемость теплых температурных рекордов в мае. Так, например, в 21 веке в мае в Мадриде рекорды температуры перекрывались 18 раз, в Риме 8 раз, в Афинах 16 раз, в Будапеште 26 раз!

Все это говорит о раннем (по сравнению с нормой) приходе теплого сезона не только в страны Средиземноморья, но и в Центральную Европу. / meteonovosti.ru /
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