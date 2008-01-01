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Новости погоды
Холод задерживается на юге Сибири
ИА "Метеоновости" / 13:04 Пятница, 17 мая
16 мая минимальными температурами отметились такие пункты Сибири, как Тара (Омская область), Ишин (Тюменская область) и Одесское (Омская область). В Таре было -5.6 (предыдущий минимум -5.1 в 1998 году), в Ишиме -3.8 (предыдущий -3.7 в 1966 году), в Одесском -3.2 (предыдущий -3.0 в 2002 году).
В выходные характер погоды на юге Сибири изменится. С запада приближается циклон с атмосферными фронтами. В Омской области 18 мая температура понизится днем будет 12..17 градусов, только местами до 22 градусов. Пройдут грозовые дожди и будет усиливаться ветер, местами до 23 м/с. Аналогичная погода с дождями и ветром ожидается на юге Тюменской области, днем всего 10..15 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
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