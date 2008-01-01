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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:06 Пятница, 17 мая

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,2..16,9 градуса; Северном 15,5..16,6 градуса, Северо-восточном 16,0..17,5 градуса, Восточном 15,0..17,1 градуса, Юго-восточном 16,0..17,2 градуса, Южном 14,9..17,4 градуса, Юго-западном 15,5..17,0 градуса, Западном 15,2..16,9 градуса, Северо-западном 15,9..17,6 градуса.

В Зеленограде солнечно, температура воздуха 15,9..16,5 градуса, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 15,2..17,1 градуса, местами порывы северного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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+20
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тёплое место: холодное место:
+45
Чандрапур		 -10
Челюскин

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Влёра

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