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Новости погоды

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Тропическая жара в Закавказье

ИА "Метеоновости" / 13:11 Пятница, 17 мая

  Тропический зной посетил Грузию. 18 мая на равнинах западной части страны ожидается 35..40 градусов. Погода без осадков, но сильно ветреная, порывы 20-25 м/с. В восточной части Грузии может собраться кратковременный дождь с грозой, местами ветер при грозе до 22 м/с, на равнинах тоже жарко, 30..35 градусов, в горах около 30 градусов.

В Тбилиси днем 32 градуса.

В воскресенье средиземноморский циклон освежит воздух, на западе Грузии днем 22..27 градусов, на востоке 25..30 градусов. Будут продолжаться кратковременные дожди с грозами, но ветер ожидается не таким сильным, 8-13 м/с. / meteonovosti.ru /
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