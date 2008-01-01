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Сильные дожди и ослабление жары на Северном Кавказе



ИА "Метеоновости" / 13:19 Пятница, 17 мая



19 и 20 мая в Краснодарском крае и Адыгее, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. 20 мая усилятся дожди в Ингушетии, Чеченской Республике и в горах Дагестана, тоже возможно выпадет град и ветер будет усиливаться до 20 м/с.



На черноморском побережье Краснодарского края температура воздуха 19 и 20 мая понизится и будет днем только 19..24 градуса. К понедельнику немного понизится температура и на Северном Кавказе. Так, 18 и 19 мая днем ожидается 22..27, 18 мая местами до 31, 20 мая до 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /



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