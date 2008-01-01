Новости погоды
Комфортная майская погода в выходные в Центре России
ИА "Метеоновости" / 13:25 Пятница, 17 мая
В антициклон, который протянулся со Скандинавии, в предстоящие выходные дни в центральных областях России ожидается комфортная солнечная и сухая погода.
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Ночами будет освежающе прохладно, на севере Центрального округа, например, в Ярославской и Ивановской областях возможны в ночь на 18 мая заморозки до -2 градусов. Садоводы и огородники, будьте настороже! В основном утром будет прохладно, около +5 градусов, местами и ниже. дневная температура повысится до 18..23 градусов, то есть будет вполне комфортной для большинства. Прохладнее, днем 14..19 градусов будет в Ивановской и Ярославской областях. / meteonovosti.ru /