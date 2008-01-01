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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:51 Суббота, 18 мая



Предстоящим днем столичный регион останется под влиянием скандинавского антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 19..21, по области 17..22 градуса. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 30%.



Основным неблагоприятным фактором в этот день будут отдельные возмущения геомагнитного поля на фоне повышенного атмосферного давления, которые поддерживают биотропные погодные условия спастического типа. Чтобы избежать серьезных осложнений, следует своевременно принимать лекарства, назначенные лечащим врачом, постараться изменить режим труда и отдыха, не перегружать организм физическими нагрузками, избегать стрессовых ситуаций. В группе риска лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, гипотония, стенокардия, с сосудистыми нарушениями, нарушениями мозгового кровообращения, вегетативными расстройствами, синдромом хронической усталости и психо-эмоциональными нарушениями. Еще одним фактором, который следует учитывать аллергикам, станет продолжающееся цветение растений.



Геомагнитный фон в этот день прогнозируется возмущенный. / meteonovosti.ru /



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