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На Дальнем Востоке дождливо



ИА "Метеоновости" / 10:44 Суббота, 18 мая



Циклон разворачивает бурную деятельность на Дальнем Востоке. И в выходные дни там будет сыро и ветрено, причем не только на островах, но и в континентальной части.



В Амурской области в субботу небольшой дождь, порывы ветра до 16 м/с, в последний день недели осадков не ожидается. В дневные часы +15:20, на севере области прохладнее, до +10. В Хабаровском крае и в Еврейской автономном области выходные будут дождливыми, 18 мая возможны даже ливни, а при грозах ветер до 16 м/с. Ночами холодно, на севере края местами до 1 градуса мороза. Зато днем настоящие летние значения, столбик термометра поднимется до +26, даже в северных районах около 20. Но у воды еще холодно, всего +2:+7. Циклон с соседнего региона доберется и до Приморья - погода будет портиться. В субботу дожди начнутся на севере края, а уже в воскресенье их интенсивность увеличится и распространится на всю территорию в виде ливней. При максимальном прогреве воздуха ожидается гроза. Днем +23:28. На побережье Сахалина ветрено, днем +15:20. На Курильских островах преимущественно без осадков. В Петропавловске-Камчатском небольшой дождь пройдет только 19 мая. Станет холоднее. Завтра +15, а уже в воскресение +5 ночью и до 10 тепла днем. Но такая температура все равно выше обычных значений. / meteonovosti.ru /



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